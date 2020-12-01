اتهمت الولايات المتحدة الصين بالانتهاك السافر لتعهدها بتطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وأعلنت عن مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن التهرب من العقوبات.