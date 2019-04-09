ترامب: زيارة السيدة الأمريكية الأولى لمصر كانت مبهرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرينته ميلانيا، السيدة الأولي في أمريكا زارت مصر مؤخرًا واستمتعت للغاية بمشاهدة الأهرامات، والتقطت صورًا كثيرة هناك، مضيفًا: "الأهرامات بالفعل من عجائب الدنيا السبع".

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مشاهدة قرينته للأهرامات كانت لحظات رائعة ومبهرة بالنسبة لها، وكثير من الأشخاص من دول العالم تتطلع لزيارتها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى العاصمة واشنطن، في الثامنة من مساء الإثنين 8 أبريل (بتوقيت القاهرة)، الثانية ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة)، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.