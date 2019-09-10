أعربت روسيا، خلال جلسة لمجلس الأمن حول أفغانستان، عن أسفها من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء المفاوضات مع حركة "طالبان"، داعية إلى استئناف العملية التفاوضية.