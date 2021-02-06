نتنياهو يؤكد أن تحقيق محكمة الجنايات الدولية مع إسرائيل مجرد معاداة السامية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محكمة الجنايات الدولية بـ"معاداة السامية"، بعد إقرارها بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: "عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية مع إسرائيل بخصوص جرائم الحرب الزائفة فإنه مجرد معاداة السامية".

وشدد نتنياهو على أن "المحكمة التي تم إنشاؤها لمنع فظائع مثل المحرقة النازية لليهود أصبحت اليوم موجهة ضد دولة الشعب اليهودي نفسها"، مضيفا أن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "تدعي بشكل شنيع أن إقامة اليهود في وطنهم تمثل جريمة حرب" (في إشارة إلى تحقيق محتمل في السياسات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة والحروب التي شنت على قطاع غزة).

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المحكمة الدولية بازدواجية المعايير، قائلا إنها ترفض التحقيق مع "ديكتاتوريات عنيفة تقترف فظائع يوميا تقريبا، مثل إيران وسوريا".ووصف نتنياهو إسرائيل بأنها "دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها في مواجهة الإرهابيين"، وتعهد ببذل كل ما بوسعه من أجل محاربة ما وصفه بـ"تحريف العدالة".