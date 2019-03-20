محكمة الجنايات الدولية تقضي بالسجن المؤبد لزعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كارادجيتش

أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي اليوم حكمها النهائي بالسجن المؤبد على الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كارادجيتش، المتهم بارتكاب جرائم حرب في البوسنة.

