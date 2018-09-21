أبو زهري يؤكد أن مفاوضات الرئيس عباس مع الاحتلال تعكس عدم مصداقية رفضه لصفقة القرن

أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري عبر تويتر أن تصريحات الرئيس محمود عباس حول تمسكه بالمفاوضات مع الاحتلال سراً او علناً تعكس عدم مصداقية رفضه لصفقة القرن وتمثل طعنة لشعبنا الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي يومي وهي تصريحات شخصية لا تمثل شعبنا الفلسطيني.