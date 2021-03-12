الخارجية اليمنية تعلن أن الحوثيون يقابلون دعوات واشنطن للهدنة بعدوان عسكري على مأرب وتعز والحديدة

قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن جماعة الحوثي تقابل دعوات الولايات المتحدة للهدنة بـ"عدوان عسكري" على مأرب وتعز والحديدة.

وأضافت الوزارة في بيان الجمعة، أن "الحوثيين يضللون المجتمع الدولي بافتعال أزمة نفطية في المناطق الخاضعة لهم".