وسائل إعلام تونسية تعلن أن رئاسة الجمهورية أكدت استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة

قال موقع "موزاييك أف أم" إن مصدرا من رئاسة الجمهورية التونسية أكد العثور منذ يومين على طرد بريدي يشتبه في احتوائه على "مادة سامة وخطيرة".وأكد المصدر أن الطرد لم يصل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإنما تم التفطن له من قبل شخص آخر، فيما لا تزال الأبحاث جارية للكشف عن مصدر هذا الطرد.ونقل الموقع عن شقيق الرئيس التونسي، نوفل سعيد، قوله إن ''الرئيس بخير وعافية والحمد لله''.