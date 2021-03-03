إسرائيل تتهم إيران بالتسبب في التسرب النفطي أمام شواطئها

قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل‭‬، الأربعاء، إن إيران تقف وراء حادث التسرب النفطي الذي وقع أخيراً قبالة شواطئ إسرائيل وتسبب في أضرار بيئية.وأضافت الوزيرة أنه يتم التعامل مع الحادث باعتباره "عملاً إرهابياً".وركز التحقيق الإسرائيلي على سفينة مجهولة مرت على بعد نحو 50 كيلومتراً من الساحل في 11 فبراير، باعتبارها المصدر المحتمل لما تصفه جماعات المحافظة على البيئة بأنه "كارثة بيئية قد يستغرق محو آثارها أعواماً".