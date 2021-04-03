انطلاق موكب المومياوات الملكية من التحرير إلى الفسطاط

بدأت فعاليات نقل 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و 18، و 19، و20، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.