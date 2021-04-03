الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن المتحف القومي للحضارة من وزير الآثار

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن متحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل دقائق من انطلاق موكب المومياوات الملكية، من وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، لدى وصوله إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.وأجرى الرئيس بصحبة وزير الآثار جولة تفقدية داخل المتحف القومى للحضارة المصرية في الفسطاط.