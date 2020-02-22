الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العناية المركزة

قال علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية. وكشف علاء مبارك عن حالة والده، في رد على تعليق أحد متابعيه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. كما قال في تغريدة ثانية، "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".وكان نجل الرئيس المصري قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكد أن حالته مستقرة.