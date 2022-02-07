وفاة 19 شخصاً على الأقل جراء انهيار جليدي بين أفغانستان وباكستان

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الاثنين في انهيار جليدي في أثناء محاولتهم عبور ممر جبلي يربط بين أفغانستان وباكستان، وفق ما ذكر مسؤول محلي في "طالبان" وقال مسؤول الإعلام والثقافة في ولاية كونار في شرق أفغانستان، نجيب الله حسن عبدل إن مجموعات عدة من الأشخاص كانت تحاول عبور الحدود عندما بدأ تساقط الثلوج. وأضاف: "تم العثور على 19 جثة حتى الآن" مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين وناجين محتملين ويحاول العديد من الأفغان يوميا عبور الحدود الجبلية مع باكستان بحثا عن عمل أو سلع رئيسية للتجارة وارتفع عدد هذه المحاولات بشكل كبير منذ أن غرقت البلاد في أزمة إنسانية عقب عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس. وفي عام 2015، لقي أكثر من 250 شخصا مصرعهم في أفغانستان في سلسلة من الانهيارات الجليدية.