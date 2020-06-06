روسيا تسجل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 8855 إصابة و 197 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له اليوم إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 458689 إصابة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5725 حالة.