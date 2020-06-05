حالات الكورونا في روسيا تقترب من 450 ألفاً

سجلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالةً.

وقال مسؤولون روسيون إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528 .