ماليزيا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 57 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، دون تسجيل أية وَفَيَات .

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7819 إصابة ، فيما استقرت الوفيات عند 115 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 6330 حالة .