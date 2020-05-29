ماليزيا تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

سجلت وزارة الصحة في ماليزيا اليوم 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7732 حالة.

ولم تسجل وزارة الصحة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 115.