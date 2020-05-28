ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7629 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.