ذكرت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، والقيادية في ائتلاف "دعم مصر"، أن هناك ترقب إقليمي ودولي لما ستسفر عنه القمة المرتقبة التي ستجمع بين الزعيمين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت النائبة، في بيان أصدرته اليوم، إن القمة "المصرية -الأمريكية" تعد السادسة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سُدة حكم البيت الأبيض، متابعة أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلًا عن مواصلة المشاورات الثنائية بشأن القضايا الإقليمية وتطوراتها.

وأشارت إلى أن الزيارة الحالية لزعيم مصر إلى أمريكا ستستكمل الجهد الكبير للزعيمين السيسي وترامب لدفع العلاقات بين البلدين إلي آفاق غير مسبوقة، وهو أمر سيحقق مصالح وطموحات الشعبين المصري والأمريكي، وسيكون له انعكاساته الإيجابية لعودة الأمن والاستقرار إلي كل دول المنطقة

وبينت البرلمانية، أن هناك حرصا كاملا من الزعيمين السيسي وترامب على المضي بالعلاقات قدمًا إلى الأمام بتوثيق التعاون في كل المجالات، متابعة أن القمة ستشهد استمرار التشاور حول العلاقات الثنائية وجهود دفعها