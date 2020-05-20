أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان ، أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.