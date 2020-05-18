فلسطين تسجّل تسع محافظات خالية من كورونا

سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية تسع محافظات خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بعد شفاء جميع الحالات في محافظة نابلس.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان اليوم ، أن المحافظات الخالية من كورونا هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس، مبينة أن المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، ما زال فيها إصابات بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، بلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.