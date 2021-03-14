الجيش الليبي يعلن اعتقال قيادي خطير في داعش

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، عن اعتقال القيادي بتنظيم داعش محمد ميلود محمد. وقالت القيادة في بيان نشره الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": إنه "في تمام الساعة الـ5 صباحًا من اليوم الأحد، قامت مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعملية نوعية في مدينة أوباري حي الشارب".

وأضاف البيان، أن العملية "استهدفت القيادي بتنظيم داعش المدعو محمد ميلود محمد (المكنى أبو عمر) أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت، إبان سيطرة التنظيم على المدينة في سنة 2015، حيتُ قاد عمليات إرهابية أبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي".

وتابع البيان، أن "ميلود أصيب في تلك الفترة بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة، ومن ثم عاد إلى مدينه سرت بعد شفائه، وتلقى دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت". واستطرد: "محمد ميلود تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو معاذ العراقي، الذي قتل في مدينة سبها، إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهرسبتمبر العام الماضي، وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا".