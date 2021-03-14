المسماري يعلن عن تنفيذ الجيش الليبي عملية نوعية في مدينة أوباري

قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري يوم الأحد، إن قوات الجيش الليبي نفذت عملية نوعية في مدينة أوباري استهدفت قياديا بتنظيم "داعش" المدعو محمد ميلود محمد "أبوعمر".

وأفاد في بيان: "بيان من في إطار تنفيذ المهام والواجبات العسكرية والأمنية قامت

اليوم الأحد على الساعة الخامسة صباحا مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعملية نوعية في مدينة اوباري حي الشارب حيث استهدفت القيادي بتنظيم داعش المدعو محمد ميلود محمد، أحد ابرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرت التنظيم على المدينة في سنة 2015.

وأضاف أن القيادي قاد بعمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي وأصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقي العلاج هناك ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه وتلقية دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت.