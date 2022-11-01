تونس تسلم رئاسة القمة العربية إلى الجزائر وتبون يفتتح الدورة الـ 31 للقمة

سلم الرئيس التونسي قيس سعيد رئاسة القمة العربية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 31 المقامة بالعاصمة الجزائرية. وافتتح تبون القمة العربية الـ 31، اليوم الثلاثاء، بعدما تسلم رئاسة القمة من الرئيس التونسي.