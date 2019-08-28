أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لـ 3 طائرات مسيرة إسرائيلية قالت إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة".