أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في العاصمة بكين، جراء الإصابة بالنوع الجديد من فيروس "كورونا".وقال موقع "وانييه" المعني بمتابعة الإحصائيات في مجال الصحة العامة في الصين، استنادا إلى المعطيات الرسمية في المقاطعات، إن عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في بكين بلغ 80 حالة، بينها وفاة واحدة.وأشارت الإحصائية الجديدة إلى أن العدد العام للإصابات في جميع أنحاء البلاد وصل حتى الآن إلى 2857 حالة، بينها 82 وفاة.وتتصدر مقاطعة هوبي، التي يعتبر مركزها ووهان مصدرا للوباء، هذه

القائمة، حيث سجلت فيها 1423 إصابة بينها 76 وفاة.وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، واكتشف الخبراء لاحقا أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس "كورونا" أطلق عليه اسم "2019-nCoV".وقررت منظمة الصحة العالمية أن هذا التفشي في هذه المرحلة، يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم، إلا أنه تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

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