بايدن يؤكد أنه من الصعب الوفاء بموعد سحب القوات من أفغانستان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي الخميس، إنه "سيكون من الصعب الوفاء بموعد سحب القوات من أفغانستان في الأول من مايو".

ولكنه أشار إلى أنه لا يتصور "بقاء القوات في أفغانستان العام المقبل".