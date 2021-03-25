بايدن يؤكد نسعى لإعطاء 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال أيامي الـ 100 الأولى

حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفا جديدا لحملة التطعيم الماعي ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعطاء 200 مليون جرعة من اللقاحات خلال الأيام الـ 100 الأولى من ولايته.