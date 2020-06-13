انخفاض معدل الوفيات خلال أول 4 أشهر من 2020 في روسيا

أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي أن معدل الوفيات في البلاد في أبريل 2020 تراجع بنسبة 2,9%، محذرة من أن هذا المؤشر سيشهد ارتفاعا في آخر شهر ونصف الشهر.

وقالت غوليكوفا اليوم السبت في تصريحات صحفية أن نشر إحصاءات الوفيات في الفترة من يناير إلى أبريل 2020 تم تأجيله لإتاحة الإمكانية لجمع معلومات تخص أبريل بشكل أكثر دقة.

وأضافت: "هذه الإحصائية متوفرة، وسيتم تدقيقها، لكن الرقم النهائي لن يختلف كثيرا على الأرجح.. معدل الوفيات لدينا تراجع في أبريل 2020 بنسبة 2,9%، أو بواقع 4,4 ألف حالة".

ولفتت غوليكوفا إلى أن هذه المؤشرات تعود لعموم البلاد، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة أن تفشي وباء فيروس كورونا بدأ في مختلف المناطق الروسية في أوقات متباينة.

وأوضحت غوليكوفا أن معدلات الوفيات الأعلى في أبريل كان في موسكو ومقاطعة موسكو، وفي مدينة سان بطرسبورغ، وتوقعت أن "الضربة الأساسية" للوفيات ستشهدها البلاد في مايو والنصف الأول من يونيو.

وفي ما يخص الاختبارات التي يجري القيام بها للكشف عن فيروس كورونا، قالت غوليكوفا إن عددها في روسيا زاد بـ139 مرة منذ 17 مارس، وبـ5,6 مرة منذ 11 مايو، وهو اليوم الذي يعتبر ذروة تفشي الفيروس في روسيا.

المصدر: وكالات