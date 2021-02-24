البيت الأبيض يعلن سيتم نشر التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي قريبا
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البيت الأبيض يعلن سيتم نشر التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي قريبا

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العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن سيتم نشر التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي قريبا

البيت الأبيض
واشنطن - العرب اليوم

أكد البيت الأبيض أنه سيتم قريبا نشر التقرير الاستخباريتي حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، والاتصال الأول بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

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البيت الأبيض يعلن سيتم نشر التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي قريبا البيت الأبيض يعلن سيتم نشر التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي قريبا



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