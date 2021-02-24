البيت الأبيض يعلن سيتم نشر التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي قريبا

أكد البيت الأبيض أنه سيتم قريبا نشر التقرير الاستخباريتي حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، والاتصال الأول بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.