إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بـ سوريا

أفادت وكالة رويترز البريطانية بإصابة عدد من الجنود الأمريكيين في حادث مع القوات الروسية في سوريا ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الحادث أسفر عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، وأنها لم تحدث نتيجة تبادل إطلاق نار بل عن حادث تصادم وأضافوا أن الحادث وقع أوائل هذا الأسبوع شمال شرق سوريا، وأسفر عن إصابات طفيفة وقالت رويترز أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لم ترد على طلب بالتعليق على الحادث.