القوات الروسية تتعرض لهجوم في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتعرض مدرعة روسية اليوم الثلاثاء للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا. وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء، إن مسلحين استهدفو دورية روسية تركية باستخدام قاذفة قنابل يدوية على الطريق السريع إم 4 في محافظة إدلب السورية ولفتت الوزارة إلى أنه جراء الحادث أصيب جنديان روسيان وإصابتهم خفيفة، فضلا عن تضررناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية وتم إجلاؤها وتوقفت الدورية.

المصدر: إنترفاكس