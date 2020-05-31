سلطنة عمان تسجل 1014 إصابة بكورونا

سجّلت سلطنة عمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 371 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين و643 حالة لغير العمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.