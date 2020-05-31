سلطنة عمان تسجل وَفَاتَيْنِ بكورونا

سجّلت سلطنة عمان اليوم وفاتين جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن المواطن يبلغ من العمر 44 عامًا، فيما يبلغ المقيم 72 عامًا، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفَيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة .