وسائل إعلام سورية تؤكد سماع دوي انفجارات قرب الحدود التركية

قال شاهد وقناة (الإخبارية) التلفزيونية السورية الرسمية، إن دوي انفجارات سُمع مساء الجمعة في شمال سوريا قرب بلدتي الباب وجرابلس، بالقرب من الحدود التركية.وقالت رويترز، إن الانفجارات وقعت في مصافي نفط محلية في المنطقة، التي يسيطر عليها مقاتلون مدعومون من تركيا وتتمركز فيها قوات تركية.