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سقوط مروحية عسكرية في تركيا بسبب الطقس

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العرب اليوم - سقوط مروحية عسكرية في تركيا بسبب الطقس

سقوط مروحية
أنقرة - العرب اليوم

قالت السلطات التركية إن تغيراً مفاجئاً في الطقس، ربما يكون السبب في سقوط مروحية عسكرية بشرق البلاد.

 

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سقوط مروحية عسكرية في تركيا بسبب الطقس سقوط مروحية عسكرية في تركيا بسبب الطقس



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