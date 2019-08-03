وزير الداخلية العراقي يعفي قائد شرطة بغداد وعدد من الضباط من مهامهم بعد هروب 15 سجينا من مركز شرطة القناة في بغداد

أمر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم السبت، بإعفاء كل من قائد شرطة بغداد و مدير شرطة بغداد - الرصافة و مدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.

أمر الياسري هذا على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

وقد أمر بحجز ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.