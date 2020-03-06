طعن إمام جامع جنوب السعودية أثناء أداء صلاة الجمعة

تعرض إمام وخطيب جامع في جنوب السعودية لهجوم بسكين أثناء أدائه صلاة الجمعة مما أسفر عن إصابته بجرح نقل على إثره للمستشفى. وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الضحية، الذي تعرض لما وصفته بـ"الطعنة الغادرة"، هو إمام وخطيب جامع طناطن بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش في شمال منطقة جازان. ونقلت الصحيفة عن بعض الأهالي المحليين قولهم إن الجاني مختل نفسيا من سكان القرية، وأقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. وأشارت مصادر طبية، حسب "سبق"، إلى أن حالة الإمام مستقرة، ويتلقى حاليا العلاج اللازم في المستشفى، فيما بدأت الجهات المعنية الإجراءات الضرورية في إطار القضية.

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