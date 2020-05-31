بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .