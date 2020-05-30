بلجيكا تسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 9453 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية أنها سجّلت 125 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المصابين إلى 58186، مبينة أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 29 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 87 شخصًا بعد تعافيهم.