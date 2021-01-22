رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يطلب رفع السرية عن تقرير حول مقتل خاشقجي

طلب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، من مدير الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن تقرير حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بمعاودة تقييم العلاقات مع السعودية، مطالبا بمزيد من المحاسبة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وداعيا إلى إنهاء الدعم الأمريكي للحملة التي تقودها المملكة في اليمن.