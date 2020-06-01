روسيا تسجل 162 وفاة و9035 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا تراجع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا بنسبة 2.2% وتسجيل 9035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، اليوم الاثنين، توفي خلال الساعات الـ24 الماضية 162 شخصا، ما يرفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إلى 3994 حالة.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس المسجلين في مختلف مناطق روسيا إلى 414878 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الماضي 2297 إصابة في العاصمة موسكو، أكبر المناطق تضررا من الفيروس، و728 في المناطق الواقعة بضواحي موسكو، و364 إصابة في مدينة بطرسبورغ، ثاني مدن البلاد.

وفي مدينة نيجني نوفغورود تم تسجيل 315 حالة إصابة، و283 إصابة في منطقة سفيردلوفسك، و229 في منطقة إيركوتسك.

المصدر: نوفوستي