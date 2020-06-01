روسيا تسجل 9035 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية 9035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أنه بذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 414 ألفا و878 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 162وفاة جديدة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي ليصل إجمالي الوفيات إلى 4855 شخصًا.