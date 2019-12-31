أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن البنتاغون قرر إرسال قوات إضافية إلى سفارة واشنطن في بغداد لضمان حمايتها، معلنا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين الأمريكيين. وقال إسبر، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: "نرسل قوات إضافية من أجل دعم كوادرنا في السفارة". وأضاف: "اتخذنا إجراءات مناسبة لتعزيز الحماية وضمان أمن المواطنين والكوادر العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد، وكذلك ضمان حقنا في الدفاع عن النفس". وتابع إسبر: "مثلما يحدث في جميع الدول، نعول على مساعدة قوات الطرف المستضيف في حماية كوادرنا في البلاد، وندعو حكومة العراق إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا السياق".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن من المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة عناصر من قوات مشاة البحرية في منطقة السفارة ردا على أعمال الشغب ومحاولة اقتحام المبنى من قبل المحتجين. واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "الحشد الشعبي". وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل.