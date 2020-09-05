40 دبابة تركية تنتقل إلى حدود اليونان

أفادت وسائل إعلام تركية انتقال 40 دبابة تركية إلى حدود اليونان فى ظل توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا بشأن التنقيب عن موارد البحر المتوسط وقالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت: أن قافلتي دبابات تركية انتقلت من ولاية هاتاي الجنوبية مع سوريا، إلى ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان وأضافت: أن الدبابات التي كانت متمركزة في قضائي الريحانية وكوملو بولاية هاتاي، انتقلت ظهر السبت عبر شاحنات إلى ميناء إسكندرون وأشارت وسائل الإعلام إلى، أن القافلتين اللتين تضمان 40 دبابة سيتم نقلهما بالقطار من مدينة إسكندرون إلى ولاية إدرنة شمالاً.