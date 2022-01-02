التحالف العربي يوجه إنذارا بإخلاء معسكر السوادية في اليمن فورا
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التحالف العربي يوجه إنذارا بإخلاء معسكر السوادية في اليمن "فورا"

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العرب اليوم - التحالف العربي يوجه إنذارا بإخلاء معسكر السوادية في اليمن "فورا"

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صنعاء - العرب اليوم

وجه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، تحذيرا للمدنيين بضرورة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء "فورا" ويشير التحالف، في بيان له، غالبا إلى استهداف محتمل لمليشيات الحوثي وبنيتها وآلياتها العسكرية في الموقع المذكور وقبل يومين،  نشر التحالف صورا "لاستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الحوثيين، واتخاذ المدنيين وشاحنات مواد غذائية وبترولية دروعا بشرية" وأفاد التحالف بأن الحوثيين استخدموا المعسكر يوم الخميس الماضي في إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه محافظة شبوة وشدد التحالف على أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة في ما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعا بشرية ودعا التحالف إلى إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات كما أكد اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب الحوثيين.

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التحالف العربي يوجه إنذارا بإخلاء معسكر السوادية في اليمن فورا التحالف العربي يوجه إنذارا بإخلاء معسكر السوادية في اليمن فورا



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