مقتل 6 وإصابة 9 في انفجار في هرات الأفغانية

لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم السبت جراء انفجار وقع في شاحنة صغيرة بمدينة هرات غرب أفغانستان وقال مولوي أنصاري حاكم هرات لرويترز، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 9 ولم يتضح سبب الانفجار وذكر مسؤول في قطاع الصحة، طلب عدم ذكر اسمه، أن انفجارا وقع في شاحنة صغيرة تستخدم للنقل العام، وثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة. ومنذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ آب الماضي، شهدت أفغانستان سلسلة من التفجيرات والهجمات التي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنها وزادت الهجمات من التحديات الأمنية للإدارة الجديدة مع دخول البلاد في دوامة أزمة اقتصادية.