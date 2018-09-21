أنباء أولية عن إستهداف موقع رصد يتبع للمقاومة الفلسطينية شرق الشجاعية.
GMT 18:12 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأبو زهري يؤكد أن مفاوضات الرئيس عباس مع الاحتلال تعكس عدم مصداقية رفضه لصفقة القرن
GMT 18:02 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبراستهداف مجموعة من الشبان بصاروخ استطلاع من طائرة للاحتلال , واستهداف آخر بقذيفة شرق غزة
GMT 17:50 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرقوات الجيش الإسرائيلي قصفت مرصدًا يتبع لحركة حماس في قطاع غزة
GMT 17:40 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالدفاع المدني السعودي يعلن سقوط مقذوفات عسكرية حوثية على منزل في محافظة العارضة جنوبي شرق جازان
GMT 17:35 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالرئيس محمود عباس يؤكد مستعدون للذهاب إلى مفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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