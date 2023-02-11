آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 11022023
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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /11.02.2023/

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العرب اليوم - آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /11.02.2023/

الجيش الروسي
كييف_العرب اليوم

 تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.

    مدفيديف: خونة المصالح الأوروبية يعينون الولايات المتحدة على إنهاء أوروبا
    الدفاع الروسية تكشف نتائج الضربة الصاروخية المكثفة التي استهدفت مواقع طاقة أوكرانية
    الخارجية الروسية تعلق على تدخل حلف الناتو في الشؤون الاقتصادية لبلدان المحيط المتجمد الشمالي
    البنتاغون: الولايات المتحدة لا تمانع في استهداف القوات الأوكرانية للقرم
    الولايات المتحدة تتهم روسيا بـ"استخدام النفط كسلاح"
    موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا ولكن بدون شروط مسبقة
    دا سيلفا: شعرت برغبة بايدن في إنهاء النزاع في أوكرانيا
    أنطونوف: عودة قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى أوكرانيا ستكون مشاركة مباشرة في الصراع

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 11022023 آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 11022023



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