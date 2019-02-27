ندب لجنة من الطب الشرعي المصري لمعاينة الجثامين في حادث قطار رمسيس

قررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعة لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين.

جاء ذلك فى البيان رقم 2 الذى أصدره النائب العام منذ قليل وتضمن شرح لملابسات الحادث الذى وقع اليوم الأربعاء