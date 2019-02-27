ندب لجنة من الطب الشرعي المصري لمعاينة الجثامين في حادث قطار رمسيس
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ندب لجنة من الطب الشرعي المصري لمعاينة الجثامين في حادث قطار رمسيس

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العرب اليوم - ندب لجنة من الطب الشرعي المصري لمعاينة الجثامين في حادث قطار رمسيس

حادث قطار رمسيس
القاهرة - العرب اليوم

قررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعة لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات  البصمة الوراثية "DNA" نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين.

جاء ذلك فى البيان رقم 2 الذى أصدره النائب العام منذ قليل وتضمن شرح لملابسات الحادث الذى وقع اليوم الأربعاء

 

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ندب لجنة من الطب الشرعي المصري لمعاينة الجثامين في حادث قطار رمسيس ندب لجنة من الطب الشرعي المصري لمعاينة الجثامين في حادث قطار رمسيس



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ندب لجنة من الطب الشرعي المصري لمعاينة الجثامين في حادث قطار رمسيس ندب لجنة من الطب الشرعي المصري لمعاينة الجثامين في حادث قطار رمسيس



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